Ekim ayında Ermenistan’ı 203 bin 810 turist ziyaret etti

Ermenistan’in Turizm Komitesi 2024 yılı Ekim ayında Ermenistan’a gelen turist ziyaretlerine ilişkin istatistiksel verilerini açıkladı.

Turizm Komitesi’nin verilerine göre, Ekim ayında Ermenistan’ı 203 bin 810 turist ziyaret etti. 2023 yılının aynı döneminde bu gösterge 195 bin 396 oldu.

Ekim’de Ermenistan’ı en çok ziyaret eden ülkeler arasında Rusya yüzde 43 ile ilk sırada yer alıyor. Rusya’yı Gürcistan yüzde 11 ve İran yüzde 7 takip ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/14/Ermenistan-Turizm/290216#google_vignette