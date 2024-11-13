Ermenistan önümüzdeki aylarda Macaristan ve Kıbrıs’ta büyükelçilikler açacak

Ermenistan önümüzdeki aylarda Macaristan ve Kıbrıs’ta büyükelçilikler açacak.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ulusal Meclis’te 2025 devlet bütçesi kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, “Önümüzdeki aylarda Macaristan ve Kıbrıs’ta büyükelçiliklerin kurulduğunu göreceksiniz. Zaten Sırbistan’da bir ofisimiz var” ifadelerini kullandı.

Bakan Mirzoyan, başka planlarının da olduğunu ancak şu anda bunları konuşmak için erken olduğunu söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/13/Ermenistan-Macaristan-Kıbrıs-büyükelçilik/290188