Bakü’deki COP-29’u boykot eden eko-aktivist Greta Thunberg Ermenistan’da

Daha önce Bakü’deki COP-29 konferansını boykot ettiğini açıklayan İsveçli eko-aktivist Greta Thunberg, Ermenistan’a geldi.

Bunu Toplum Seferberliği ve Destek Merkezi Başkanı Oleg Dulgarian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dulgaryan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Büyük bir sorumluluk ve memnuniyetle, meslektaşlarımla birlikte Bakü’de Ermenistan-Gürcistan sınırında düzenlenen COP-29’u boykot etmek üzere Ermenistan’a gelen İsveçli eko-aktivist Greta Thunberg ile tanıştım. Yakında gelecek süreçler hakkında.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/13/Bakü-COP29-eko-aktivist-Greta-Thunberg-Ermenistan/290178