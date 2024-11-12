Ermenistan Viyana Noel fuarına katılacak

Ermenistan’ın kültürel mirasını uluslararası alanda yaygınlaştırmak ve ülkenin tanınırlığını artırmak amacıyla 16 Kasım – 23 Aralık tarihleri ​​arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Spittelberg Noel Fuarı’na Ermenistan ayrı bir pavyonla katılacak.

Proje, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın girişimiyle, “Kültürel Gelişim” Vakfı ve “Hovhannes Sharambeyan Halk Sanatları Müzesi” (SNOC) işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’na göre, Ermeni pavyonunda halıcılık, çömlekçilik, oyuncak bebek yapımı ve hediyelik eşyalar da dahil olmak üzere 40 ustanın el sanatları sergilenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/12/Ermenistan-Viyana-Noel-fuar/289947