1600 yıl sonra Anadolu’da bir ilk: Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu

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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Hadrianopolis Antik Kenti’nde düzenlenen kazı çalışmalarında 1600 yıllık Hazreti Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu Anadolu’da ilk kez ortaya çıkarıldı. Tek örneği Kudüs’te olan kolyenin ikinci örneğinin Türkiye’de keşfedildiği ifade edildi.

Hadrianopolis Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında Hz. Süleyman’ın tasviri bulunan kolye ucu Anadolu’da ilk kez ortaya çıkarıldı.

Karabük’ün Eskipazar içerisinde tarihi niteliği dünyaca bilinen Hadrianopolis Antik Kenti’nde düzenlenen kazılarda 5. yüzyıldan kalma Hz. Süleyman betimli muska şeklindeki kolye ucu bulundu. Geç kalkolitik, Roma ve Erken Bizans döneminde kullanılan antik kent yeni buluntular ile tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Kolye ucunu bulan Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ”Bunlardan bir tanesini bu hafta içerinde SDJ-3 kazı alanında çıkardık. Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser. Çünkü daha önce örneğine Anadolu’da hiç rastlanmadı. Bu kolyeyi değerli kılan iki ucunda bulunan betimlemeler” dedi.

Kolye ucunu anlatan Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ”Üzerindeki betimlemede Hz. Süleyman bir at üzerinde şeytanı mızraklarken resmedilmiş. Hz Süleyman 3 kutsal kitapta önemli sayılan biridir. İki dinde hükümdar olarak İslam da ise hem hükümdar hem de peygamber olarak bilinir. Kolye bizi hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/1600-yil-sonra-anadoluda-bir-ilk-hz-suleymanin-resmedildigi-kolye-ucu-bulundu-1090312598.html#:~:text=Süleyman%20bir%20at%20üzerinde%20şeytanı,de%20heyecanlandırdı”%20açıklamasında%20bulundu.