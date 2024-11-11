Rus jimnastikçisi, Ermenistan bayrağı altında uluslararası yarışmalara katılmak istiyor

Rusya milli takımında yer alarak 2014 yılında dünya şampiyonu ilan edilen Aleksandra Semenova, uluslararası yarışmalara Ermenistan bayrağı altında katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.Bu bilgiyi sporcu ve antrenörü olan annesi Viktoria Tekel kamuoyuyla paylaştılar.



26 yaşındaki Semenova, 2014 yılında üç top ve iki kurdele ile yapılan grup egzersizlerinde dünya şampiyonu olmuştu. Spor kariyerinde önemli başarılara imza atan Semenova, aynı yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da iki altın ve bir gümüş madalya kazanmıştı. Ancak 2015 yılında Rusya milli takımının ana kadrosundan çıkarıldıktan sonra, bireysel egzersizlerde yarışmaya devam ediyor.

Semenova’nın, yaş açısından daha olgun bir sporcu olarak Ermenistan adına uluslararası yarışmalarda yeniden yer alma arzusu taşıdığı ve bu doğrultuda motivasyonunu koruduğu belirtildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/11/Rus-jimnastikçisi-Ermenistan-bayrağı/289914