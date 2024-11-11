Greta Thunberg: Bakü Ermeni esirleri serbest bırakmalı

Tiflis’te bulunan ünlü İsveçli eko-aktivist Greta Thunberg, Ermenistan Kamu Radyosu’na verdiği röportajda, Ermeni esirlerin serbest bırakılması konusunda aylar önce başlatılan küresel kampanyaya katıldığını söyledi. “COP29 öncesinde Azerbaycan Ermeni esirleri serbest bırakmalı” dedi.





“Azerbaycan’da tutulan tüm siyasi tutuklular ve esirler serbest bırakılmalıdır. Kararlı talebimi ifade eden dünya çapındaki kampanyaya katılıyorum. Bakü’ye sadece kendi halkına karşı suç işlemesi nedeniyle değil, Ermenilere yönelik etnik temizlik nedeniyle de uluslararası baskı kullanmalı, yaptırımlar uygulamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’da düzenlenecek iklim değişikliği konferansını boykot eden iklim değişikliğiyle mücadele eden ünlü aktivist, Ermenistan’a olan dayanışmasını ve desteğini göstermek için önümüzdeki hafta Tiflis’ten Yerevan’a geleceğini söyledi.

“Aktivistler ve siyasi toplumun temsilcileriyle tanışmak üzere Ermenistan’a yapacağım ziyareti sabırsızlıkla bekliyorum. Ermeni halkının yaşadığı olaylardan üzüntü duyuyorum: tehcir, etnik temizlik… Azerbaycan’ın otoriter rejiminin yaptıklarına dünya bir kenara çekilmemeli.”

Thunberg, BM iklim konferansını “temel insan haklarının ihmal edildiği, insan hakları savunucularının faaliyetlerinin yasaklandığı, eko-aktivistlerin, çevrecilerin ve gazetecilerin araştırmaları nedeniyle sürgüne gönderildiği otoriter bir petrol üreticisi ülkede” düzenlemeyi bir farisi olarak değerlendiriyor. “

İklim değişikliğine karşı mücadele eden genç aktivist, Bakü’de düzenlenen konferansı Tiflis ve Yerevan’dan boykot ettiğini ifade ediyor.

Azerbaycan’ın COP29 konferansını anlaşmalar imzalamak ve petrol ihracatını artırmak için kullandığı kesin. Dünyayı Azerbaycan’ın eylemlerini kınamaya çağırıyor.

“İklim konferansına otoriter bir petrol devletinin ev sahipliği yapmasına izin vererek, ona dünya sahnesinde yer almasına, insan hakları ihlallerine, baskıya, suçlara ve Ermenilere yönelik etnik temizliğe devam etmesine yeşil ışık yakıyoruz…” dile getirdi.

İsveçli aktivist geçen hafta parlamento seçimlerinin ardından muhalefet protestosuna katılmak üzere Tiflis’e gitti. Seçim sonrası Rustaveli Bulvarı’nda düzenlenen ilk mitingde Gürcistan’daki demokrasi ve özgürlük yanlılarını desteklediğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/11/Thunberg-Bakü-Ermeni-esir/289879