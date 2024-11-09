Notre Dame Katedrali’nde çanlar beş yıl sonra ilk kez çaldı

Fransa’nın önde gelen tarihi ve turistik mekanlarından olan Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin çanları 2019’daki yangından beş yıl sonra ilk kez çaldı.



AA’nın aktardığı habere göre 2019’da çıkan yangının ardından Notre Dame Katedrali’nde yapılan restorasyon çalışmalarında neredeyse sona gelindi.





7 Aralık’ta yapılacak törenin ardından kapılarını tekrar ziyarete açması beklenen katedralin, çanları 5 yıl aradan sonra ilk kez çaldı.

Fransız hükümeti katedrali ziyaret eden turistlerden ücret istiyor

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 23 Ekim’de Paris Başpiskoposluğu’na Notre Dame Katedrali’ne yapılan ziyaretler için turistlerden ‘sembolik bir ücret’ alınmasını önerdiğini ifade etmişti.

Dati elde edilen gelirin dini mirasların korunması için kullanılabileceğini söylemişti.

Paris Başpiskoposluğundan 24 Ekim’de yapılan açıklamadaysa Fransa Katolik Kilisesi’nin kilise ve katedrallere ücretsiz giriş konusundaki tutumunun değişmediğini belirtmişti.

Notre Dame yangını

Hristiyanlığın Fransa’daki sembolü olarak görülen, temeli 1163’te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde 15 Nisan 2019’da bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedralin restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.

https://www.diken.com.tr/notre-dame-katedralinde-canlar-bes-yil-sonra-ilk-kez-caldi/