Kilise ve Künk sisteminin ardından su depolama havuzu

Düzce’nin Konuralp beldesindeki antik tiyatroda, Düzce Belediyesi’nin desteğiyle yapılan kazı çalışmalarında dikkat çeken yeni bir bulgu daha ortaya çıktı. Kilise yapısının hemen yanında, suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu bulundu.

Düzce Belediyesi’nin desteğiyle Konuralp antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında, önemli bir bulguya daha rastlandı. Tiyatronun giriş güzergahları ve çevresindeki kazılar sırasında, kilise yapısının hemen yanında, suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu ortaya çıktı.

Bizans dönemine tarihlenen havuz, 2,80×3,90 metre boyutlarında ve derinliği 1,90 metreye kadar ulaşıyor. Bu yapının, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyunun toplanması, depolanması ve çevre bölgelere dağıtılması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Konuralp’in antik su yönetimi hakkında yeni bilgiler sunan bu bulgu, bölgenin gelişmiş altyapısını gözler önüne seriyor.

Kazılara verdiği destekle tarihi mirası gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Düzce Belediyesi, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelinin artmasına da katkı sunuyor. Bu buluntularla birlikte Konuralp antik kenti de açık hava müzesine dönüşme yolunda ilerliyor.

Kazı çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde, depolama havuzunun nasıl kullanıldığı ve çevresindeki yapılarla olan bağlantıları hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor.

https://www.duzcedamla.com/haber/22315294/kilise-ve-kunk-sisteminin-ardindan-su-depolama-havuzu