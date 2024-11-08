‘Silentium’ heykeli, Katolik kilisesinin cinsel istismarına dikkat çekiyor

By Jonny Walfisz

Fransız sanatçı James Colomina’nın son eseri, kilisenin cinsel istismar vakalarına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Fransız sanatçı James Colomina’nın Toulouse’daki bir kilisede sergilenmeye başlanan son eseri “Silentium,” tartışmalara neden oldu.

Eser, Emmaüs hareketinin kurucusu Katolik rahip Abbe Pierre’i beyaz bir kefenle örtülü ve sırtüstü yatar halde tasvir ediyor. Kasık kısmındaki yükselti ise ereksiyonu andıracak şekilde biçimlendirilmiş.

Bu çarpıcı sanat eseri, Abbe Pierre’in yıllar sonra gündeme gelen cinsel taciz iddialarına da bir gönderme niteliğinde.

Bu yıl Fondation Abbe Pierre ve Emmaüs tarafından yayınlanan raporlara göre, 2007’de ölen Pierre’in en az 20 kişiye cinsel tacizde bulunduğu iddiaları bulunurken, mağdurlar arasında reşit olmayanların da yer aldığı öne sürülüyor.

“Silenitum,” kutsallıktan arındırılmış olan ve artık daha çok müzik etkinlikleri için kullanılan Gesu Kilisesi’nde iki gün boyunca sergilendi.

https://www.instagram.com/jamescolomina/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f656e39c-51cb-4646-a295-6d50cd172124

Heykelini bir çarşafın arkasına gizleyerek Katolik Kilisesi’nin cinsel istismar olaylarını örtbas etmesini sembolize eden sanatçı, “Kilise bazı gerçekleri gizlemeye çalıştıysa, o zaman örtüyü kaldırmak topluma düşer,” dedi.

Çalışma, bazı izleyicilerde rahatsızlık yarattı ve sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Colomina, bu tepkilere rağmen, mekan seçimini dikkatle yaptığını belirtti. Le Figaro’ya verdiği demeçte, “Genellikle izinsiz olarak kurardım ancak eserimi geleneksel bir kilisede sergileyerek Katolikleri rencide etmek istemedim,” dedi.

Abbe Pierre hakkındaki cinsel taciz iddiaları, 1950’lerden 2000’lere kadar uzanıyor. İddialar, rahibin Emmaüs hareketi yönetimindeki rolünü ve kilisenin onu nasıl kutsallaştırıp idol haline getirdiğini detaylandırıyor.

https://tr.euronews.com/kultur/2024/11/08/silentium-heykeli-katolik-kilisesinin-cinsel-istismarina-dikkat-cekiyor