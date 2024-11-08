Fransız sanatçıdan Katolik Kilisesi’ne ‘örtülü’ mesaj

Fransız sanatçı James Colomina son eseri ‘Silentium’la (sessiz olunması gereken yer) cinsel istismar vakalarıyla gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi’ne mesaj gönderdi.



BBC Türkçe‘nin haberine göre temmuzda ‘evsizlerin savunucusu’ diye anılan Fransız Katolik rahip Abbe Pierre’nin 1970-2005 arasında yedi kadına cinsel saldırıda bulunduğu ya da taciz ettiği iddiası ortaya atılmıştı.



İddiayı Pierre’in kurucusu olduğu Emmaus adlı yoksullukla mücadele hareketi duyurmuştu. Örgüt, yedi mağdur kadının ifadesine inandıklarını açıklamıştı.

Euronews’ın haberine göre Fransız sanatçı James Colomina’nın Toulouse’daki Gesu Kilisesi’nde sergilenen son eseri ‘Silentium’ ülkede tartışmalara neden oldu.

Heykelini bir çarşafın altına gizleyerek Katolik Kilisesi’nin cinsel istismar olaylarını örtbas etmesini eserde sembolize eden Colomina şöyle konuştu:

“Kilise bazı gerçekleri gizlemeye çalıştıysa, o zaman örtüyü kaldırmak topluma düşer.”

Kasık bölgesindeki yükseltiyle ereksiyonu andıracak şekildeki eser Emmaüs hareketinin kurucusu Katolik rahip Abbe Pierre’i sırtüstü yatarken tasvir ediyor.

Sanatçının eseri, Abbe Pierre’in yıllar sonra gündeme gelen cinsel taciz iddialarına bir gönderme niteliği taşıyor.

https://www.diken.com.tr/fransiz-sanatcidan-katolik-kilisesine-ortulu-mesaj/