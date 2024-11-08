FETÖ protestan usulü ile gömülmüş. Gömüldüğü tabutun fiyatı ortaya çıktı

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, İslam yerine Protestan usullerle cenaze töreniyle defnedildi. 25 bin dolara kadar çıkan pahalı bir tabut kullanıldı. Protestan şirket elebaşının gerçek doğum tarihini yazsa da FETÖ’cüler yalanlarını mezara kadar taşıdı.



Kumpasçı, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı ve yürütücüsü ve din şarlatanı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim’de öldü. Elebaşının cenazesi içinde tüm FETÖ’cüler ABD‘ye akın etti. FETÖ’cüler cenazede korkudan yüzlerini gizledi. Yurt dışında olmalarına rağmen FETÖ’cülerin korku içinde olması dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından günler geçti fakat gerçekler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor.

DİN ŞARLATANININ CENAZESİNİ PROTESTANLAR HAZIRLADI

Her zaman İslam savunucusu olarak tanıtılan din şarlatanı FETÖ elebaşı Gülen’in,Protestan adetlerine göre defnedildiği öğrenildi.

FETÖ elebaşının cenaze işlemlerini Pensilvanya’daki “Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes” isimli Protestan bir cenaze şirketi yürüttü.

Pensilvanya civarında İslami usullerle defin hizmeti sunan birçok firma olmasına rağmen, FETÖ’cüler Protestan bir şirketi tercih etti.



Örgütün, işlemlerin gizlilik içinde yürütülmesi için şirkete baskı yaptığı, şirketin de çalışma takviminde 24 Ekim 2024 gününü boş bırakarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in adını yazmadığı bildirildi.

EN LÜKS TABUT

FETÖ elebaşının ABD’de en pahalı ve kaliteli tabutlardan biriyle defnedildiği öğrenildi. Örgütün kendisini mütevazi biri olarak tanıtmasına rağmen, cenaze işlemlerinde lüks tercihlerin yapılması dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Müslüman gibi kefenle değil tabutla gömüldü. Başında da İncil okunmuştu.

FETÖ’CÜLER ÇATIRMAYA BAŞLADI

Örgüt içindeki bazı şahıslar , elebaşının cenaze töreninin İslami adetlere uymaması nedeniyle eleştirilerini dile getirmeye başladı.

GERÇEK DOĞUM TARİHİNİ ŞİRKET YAZDI ÖRGÜT ÜYELERİ KABUL ETMEDİ

Elebaşının cenazesiyle birlikte, yıllardır tartışma konusu olan doğum tarihi de gündeme geldi. Kimliğinde doğum yılı 1941 olarak geçen Gülen, manevi bir anlam katmak için 1938 doğumlu olduğunu iddia ediyordu.

FETÖ’cülerin amacı da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün ebediyete intikal ediş tarihi ile elebaşlarının sanki o vakit doğmuş gibi göstermek istemedi. FETÖ’cüler, elebaşlarının 11 Kasım 1938’de doğduğunu iddia ediyor.

Ancak, Protestan cenaze şirketi tarafından hazırlanan mezar levhasına 1941 tarihi yazıldı. Bu durum, örgüt yöneticilerini rahatsız edince, 1938 tarihli yeni bir levha hazırlatıldığı öğrenildi.

https://halktv.com.tr/gundem/fetonun-cenazesi-protestan-usulu-ile-gomulmus-gomuldugu-tabutun-fiyati-ortaya-886660h