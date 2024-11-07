Mübadele Dönemi Kiliseleri Definecilerin Kurbanı Oldu

Muğla’nın Yatağan ilçesinin kırsal Yayla Mahallesi, mübadele öncesi Rum yerleşimi olan köylerden biri olarak tarihsel zenginliğe sahip. Ancak, bu tarihi miras günümüzde define avcıları ve bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mahallede bulunan ve tescil edilen iki kiliseden biri olan Değirmendere Kilisesi, define avcılarının saldırılarıyla delik deşik oldu. Diğer kilise ise bakımsızlıktan harabeye döndü. 1994 yılında İzmir 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilen Yayla Kilisesi, kuzey cephesinin tamamen yıkılmasının yanı sıra iç kısmı da ağaçlar ve otlarla kaplandı. Değirmendere Kilisesi, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 2011 yılında tescil edilmesine rağmen, yapımına başlanan Yayla Barajı’nın hemen üst kısmında yer alması nedeniyle toprak kayması riskiyle karşı karşıya.

Araştırmacı yazar Tarcan Oğuz, bölgede define avcılarının zaman zaman tahribat yaptığını belirterek, “Yayla köyü, Osmanlı döneminde önemli bir Rum yerleşim yeriydi. Ancak şu an bu tarihi yapıların bakımsızlık nedeniyle yok olmasına üzülüyoruz. Zaman zaman defineciler buraya gelip kazı yapıyorlar. Kiliseler tescilli olmasına rağmen korunamıyor” dedi.

Oğuz, ayrıca bölgedeki tarihi yapıları anlatırken, “Burada, özellikle dere üzerinde çok sayıda Rum değirmeni vardı. Eskiden cumartesi günleri büyük bir pazar kurulurdu. Ancak şu an burada kalan sadece taş yapılar ve mezar taşları… Yine de zaman zaman buranın torunları gelip ziyaret ederler” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

https://www.kizilirmakgazetesi.com/mubadele-donemi-kiliseleri-definecilerin-kurbani-oldu