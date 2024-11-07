Güney Amerika’da 2025’te ilk kez TUMO Merkezi açılacak

TUMO’nun eğitim modeli yakında Buenos Aires’teki gençlerin kullanımına sunulacak. Güney Amerika’daki ilk TUMO merkezi 2025 yazında açılacak. Proje, Ermeni TUMO Yaratıcı Teknolojiler Merkezi ve Buenos Aires Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği sayesinde gerçeğe dönüşecek.

Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri ve Eğitim Bakanı Mercedes Miguel, Tumo’nun kurucuları Sam ve Silva Simonyan’ın yanı sıra geliştirme direktörü Bekor Papazyan ile TUMO Buenos Aires’in kuruluş anlaşmasını imzaladılar.

Merkez, şehrin yenilikçi Centro Metropolitano de Diseño’sunda yer alacak. İmza töreni öncesinde Belediye Başkanı Macri ve TUMO kurucuları gelecekteki TUMO bölgesini gezerek projenin uygulama aşamalarını tartıştılar.

Buenos Aires’teki TUMO, 3.000’e yakın gence animasyon, oyun yapımı, müzik, robotik, film yapımcılığı, grafik tasarım, 3D modelleme, programlama ve daha birçok alanda mesleki eğitim alma fırsatı verecek.

Basın bülteninde, Buenos Aires merkezinin kurulmasının TUMO’nun küresel genişlemesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğu belirtiliyor. Ermenistan’da oluşturulan eğitim programı halihazırda Avrupa ve Orta Doğu’da mevcuttur.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/07/Güney-Amerika-TUMO-Merkezi-Ermeni/289677