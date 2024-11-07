Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve sınırların tamamen açılmasını umuyor

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan kabine toplantısı sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, “Ermenistan, sınırların tamamen açılması da dahil olmak üzere, sonunda Türkiye ile ilişkilerde tam bir normalleşmeye ulaşmanın mümkün olacağını umuyor.” ifadelerini kullandı.

Kostanyan, “Sonunda sadece Türkiye ile varılan anlaşmaların uygulanmasının değil, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların tamamen açılması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesinin de mümkün olacağını umuyoruz. ” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan ve Türkiye ilişkilerin normalleşme sürecini başlattı. Üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişilere kara sınırlarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/07/Ermenistan-Türkiye/289764