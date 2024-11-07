Azınlık okulları 6-7 Ocak’ta “mazeretli’ kabul edilecek

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Agos olarak geçen hafta “Azınlıkların dini bayramları neden dikkate alınmıyor?” başlığıyla konuyu gündeme taşımıştık. Edindiğimiz bilgilere göre geride bıraktığımız hafta bir gelişme yaşandı ve azınlık okulları için yeni bir formül geliştirildi. Bu arada Ermeni okullarından bazı yöneticiler ve müdürler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür’ü ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönem başlatılan ‘ortak sınav’ uygulaması bu yıl da devam ediyor. 2024-2025 eğitim döneminde yapılacak ‘Ülke Geneli Ortak Sınav’ ile ‘İl Geneli Ortak Sınav’ kapsamlarında Bakanlık, resmi internet sayfasından sınav tarihlerini duyurmuştu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün takvimine göre 6 Ocak 2025’te İstanbul ili genelinde Türkçe ile Türk dili ve edebiyatından ortak sınav yapılacak. Sınava, 6, 7 ile 10’uncu sınıflar girecek. Bu tarihler Hıristiyan toplulukların en büyük bayramları arasında olan, Noel ve Hz. İsa’nın Vaftizi (Ta Fota) yortularına rastlıyor. Bu tarihlerde Ermeni ve Rum okulları kapalı. Belirlenen tarihte sınava giremeyen çocuklar için, alacakları bireysel mazeret kağıtlarıyla mazeret sınavına girme hakkı vardı. Ancak bu uygulama kimi veliler açısından ek bir bürokrasi yaratıyor, ayrıca mazeret sınavının ayrı bir zorluk derecesi olabileceği endişesi oluşturuyordu.

Agos olarak geçen hafta “Azınlıkların dini bayramları neden dikkate alınmıyor?” başlığıyla konuyu gündeme taşımıştık. Edindiğimiz bilgilere göre geride bıraktığımız hafta bir gelişme yaşandı ve azınlık okulları için yeni bir formül geliştirildi.



Okullara yazı gönderildi

Okullara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede “6, 7 Ocak 2025 sınav tarihlerine denk gelen yeni yıl ve Noel Yortusu nedeniyle okulları tatilde bulunan azınlık okullarımızın öğrencileri 13 Ocak 2025 tarihinde yapılacak mazeret sınavına girebileceklerdir. 13 Ocak 2025 tarihinde mazeret sınavına da giremeyen ve geçerli mazeretleri bulunan öğrencilerimize sınavları okulları tarafından yapılacaktır” dendi. Böylece azınlık okullarındaki öğrencilerin velileri 6-7 Ocak’taki sınav için “bireysel mazeret kağıdı” bildirmek zorunda kalmayacak.

Yöneticilerden ziyaret

Bu arada Ermeni okullarından bazı okul yöneticileri ve müdürler 7 Kasım Perşembe günü İstanbul İl Eğitim Müdürü Mücahit Yentür’ü ziyaret etti. Ziyarete Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Aksel Topalyan, Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil, Mıhitaryan Okul Yöneticisi Sarkis Sirop, Mıhitaryan Müdürü Eva Orakyan, Karagözyan Müdürü Narod Veronik Kuruğoğlu katıldı. Ziyarette dini bayramlarda azınlık okullarındaki sınavlar konusu ele alındı. Edinilen bilgilere göre görüşme olumlu bir havada geçti.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31290/azinlik-okullari-6-7-ocakta-mazeretli-kabul-edilecek