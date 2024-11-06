Bahçesaray’da Tarihi Miras: Kayaya Oyulmuş Beyaz Kilise

Van, Bahçesaray’da 200 yıl önce Ermeniler tarafından kayanın içi yontularak inşa edilen Beyaz Kilise (Dêra Gelî) asırlar sonra ziyaretçilerini ağırlıyor.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 300 yıl önce Ermeniler tarafından soğuk geçen kış mevsimine karşı kayanın içi yontulmuş bir şekilde yapılan Beyaz Kilise ziyaretçilerinin ağırlamaya devam ediyor.

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi yolu üzerinde Ermeniler tarafından 200 yıl önce kayanın içi yontularak inşa edildiği belirtilen Beyaz Kilise (Dêra Gelî) defineciler tarafından tahrip edilse de 200 yıllık tarihi atmosferi ziyaretçilerine sunmaya devam ediyor. İç ve dış duvarlarına cinsiyetçi yazılmalar yapılan kilisenin birçok yeri defineciler tarafından kazılırken, çevre mahallelerden bölgeye gelen çobanlar ise kiliseyi yağmurlu ve karlı günlerde hayvanları için sığınak olarak kullanıyor. Görenleri kendisine hayran bırakan ancak kaderine terk edilen kilisenin tahrip edilmesi karşısında yetkililer ise tarihi yapıyı korumaya yönelik her hangi bir çalışmayı yapmaması tepkilere neden oldu.

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