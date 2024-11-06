Azerbaycan Karabağ’daki Mokhrenes köyünü yok etti

Azerbaycan’ın vandalizmi, anıtlar, mezarlıklar ve kilise-manastırların yıkımıyla sınırlı kalmamaktadır. Azerbaycan, Ermeni köylerini ve bölgelerini hedef alarak ortadan kaldırmaktadır.

Bu sefer, 2020 yılındaki 44 günlük savaş sırasında Azerbaycan kontrolüne geçen Hadrut bölgesindeki Mokhrenes köyü tamamen yok edilmiştir.Uydu görüntüleri, köydeki evlerin çoğunun, okulun, kreşin ve diğer binaların yıkıldığını göstermektedir. Toplamda, 40’tan fazla ev ve bina yıkılmış olup, Mokhrenes’teki Surp Sargis Kilisesi Ekim 2022 itibarıyla tamamen yok edilmiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/06/Azerbaycan-Karabağ-Ermeni-köyü/289588