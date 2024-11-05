Yeniköy Kilisesi Vakıf Yönetimi’nden istifa eden altı kişi açıklama yaptı

Yeniköy Kilisesi Vakıf Yönetimi’nden istifa eden altı isim yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Cemaat Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinde gerek şahsımıza gösterilen destek gerekse anılan seçimlerde almış bulunduğumuz yoğun oy miktarının omuzlarımıza yüklediği ağır yük ve bir yandan da istifamız vesilesiyle seçmenlerimizi hayal kırıklığına uğratmış bulunmanın üzüntüsü içerisinde, Yeniköy Küd Dıpo Surp Asdvazazin Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’ndan ayrılan yöneticiler olarak bu yazılı açıklamayı yapmayı ve sizleri aydınlatmayı bir borç biliyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, vakıf yönetiminde yaşadığımız fikir ayrılıklarının, iletişim kopukluklarının, aktif ve eşit görevlendirilme taleplerimizin ekip içinde yarattığı uçurumun bugün böyle bir karar almamıza sebep olmasının derin üzüntüsü içindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler dışında kilisemizin yönetimine dair süreç ve kararlara ne yazık ki dahil edilmedik. Belirtmek isteriz ki bizim için son derece yıpratıcı ve üzücü olan bu süreçte ne yazık ki toplumumuzun ileri gelenleri ile yaptığımız görüşmeler de bizi çözüme ulaştıramamıştır.

Vakıf Yönetim Kurulu’nun uzun süredir görevde bulunan diğer yöneticileri ile aramızda olan görüş ayrılıkları bu süreçte gitgide artmış; göreve gelmemiz akabinde yapılan görev ve sorumlukların taksimatının hiçbir şekilde uygulanmaması, eşit söz hakkına sahip olamamamız sebebiyle yönetimde sadece ismen bulunmaya devam etmemizi uygun görmeyerek görevden çekilmeye karar vermiş bulunmaktayız.

Kilisemize duyduğumuz gönül bağımız her zaman bakidir. Gösterdiğiniz anlayış ve destek için sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Bundan sonra somut fayda yaratabileceğimiz mecra ve projelerde bulunma kararı aldığımızı da bu vesileyle sizlere bildiririz.”

Ararat Gürgen

Aret Kis

Linda Çetinkaya

Lori Zorvaryan

Selvin Parunakyan Özgül

Tamar Sinanoğlu Gökçeoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı Garbis Kalaycıyan dün Agos’a yaptığı açıklamada istifa dilekçelerini henüz işleme koymadığını söylemişti.

Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada yönetim kurulunun mevcut üyelerle görevini sürdürdüğü belirtildi.

Kalaycıyan konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağını söyledi.

Yeniköy’de 20 Kasım 2022’de yapılan seçimde Ararat Gürgen, Aret Kis, Artun Tokatlıoğlu, Bogos Kevork Malhasyan, Garbis Kalaycıyan, Linda Çetinkaya, Lori Zorvaryan, Murat Aret Mardikyan, Saro Birol Oskan, Selvin Parunakyan Özgül, Tamar Sinanoğlu Gökçeoğlu’dan oluşan Turuncu liste seçimi kazanmıştı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31262/yenikoy-kilisesi-vakif-yonetiminden-istifa-eden-alti-kisi-aciklama-yapti