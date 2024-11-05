Thunberg Azerbaycan’da düzenlenecek COP29 iklim zirvesini boykot ediyor

İklim aktivisti Greta Thunberg, Azerbaycan’da düzenlenecek COP29 iklim zirvesini boykot ettiğini duyurdu.

OC Media ile yaptığı bir röportajda Thunberg, Bakü’deki iklim konferansına katılmak yerine Tiflis’teki protestolara katılmaya karar vermesinin nedenini açıkladı. Thunberg Azerbaycan’ın ev sahibi rolüne karşı çıktı ve zirvenin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) çerçevesinde yapılmasını”aşırı ikiyüzlülük” olarak niteledi

Thunberg “Azerbaycan, fosil yakıtlara derinden bağımlı bir ülke ve Azerbaycan rejimi fosil yakıt üretimini daha da genişletmeyi planlıyor,” dedi ve “Azerbaycan gibi otoriter, petrol bağımlısı bir devletin COP gibi küresel bir iklim etkinliğine ev sahipliği yapmasına izin verilmesi şok edici. Bu karar sadece iklimi etkilemiyor, aynı zamanda çevre ve insan hakları ihlallerinden mustarip olanlara da bir hakaret” diye konuştu.

“Azerbaycan’da COP29’a gitmiyorum,” diyen dünyaca ünlü aktivist bu konferansın rejimi halkını ezen, Ermenilere karşı etnik temizliğe devam eden ve fosil yakıt genişlemesine öncelik vererek iklim krizini göz ardı eden bir ülkede gerçekleştiğini ifade etti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31269/thunberg-azerbaycan-da-duzenlenecek-cop29-iklim-zirvesini-boykot-ediyor