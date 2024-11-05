Politico: Azerbaycan Büyükelçisi, Ermeni Büyükelçi Balayan’ı tehdit etti

Ermenistan’ın Belçika Büyükelçisi ve AB nezdinde Ermenistan temsilcisi Tigran Balayan, Politico’nun haberine göre, Azerbaycan’ın AB Büyükelçisi Vagif Sadikov’dan tehdit aldığını belirtti.



Ermenistan Büyükelçiliği, büyükelçi Balayan’ın Azerbaycanlı meslektaşından tehdit aldığına dair iddialar sonrasında Brüksel’deki diğer diplomatik temsilciliklere resmi bir şikâyet iletmişti. Politico’nun ulaştığı, büyükelçiler arasında dolaşan bir mektupta, Ermeni Büyükelçisi Tigran Balayan’ın, Azerbaycan Büyükelçisi Vagif Sadikov’un açık tehditler içeren sözlü saldırı ve sindirme girişimine maruz kaldığına dair detaylara yer veriliyor.

Olayın Brüksel’deki Tangla Otel’de, Türkiye’nin milli bayramı onuruna Türk Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir resepsiyon sırasında yaşandığı bildirildi. Ayrıca, bu etkinliğin, 2020 yılında Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşanan savaşın ardından, Ankara’nın sponsorluğunda düzenlenen ve Ermeni büyükelçilik temsilcilerinin de davet edildiği ilk etkinlik olduğu ifade ediliyor.

Politico’ya göre, Sadikov, bu iddiaları “gülünç” bularak reddetmiş ve olayın, yalnızca güzel bir ortamda, dostane bir diplomatik etkinlik olduğunu belirtmiştir. Herhangi bir mektup veya açıklamadan haberdar olmadığını dile getirerek, Ermeni diplomatların kendi istedikleri gibi konuşabileceklerini de eklemiştir. Ermenistan Büyükelçiliği ise yaşanan görüş alışverişi konusunda daha fazla yorum yapmayı reddetmiş, Türkiye Büyükelçiliği ise bilgi talebine hemen yanıt vermemiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/05/Politico-Azerbaycan-Büyükelçisi-Ermenistan/289393