“Ermenistan – Azerbaycan” davasında karar tarihi belli oldu

Ermenistan Uluslararası Hukuki İşler Temsilciliği Ofisi’nin bildirdiğine göre, Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan’ın “Ermenistan – Azerbaycan” davasında sunduğu ön itirazlar üzerine kararını 12 Kasım’da açıklayacak.

Kamuya açık oturum, Lahey’deki Barış Sarayı’nda saat 15:00’te (Yerevan saati ile 18:00) yapılacak ve Mahkeme Başkanı Yargıç Nawaf Salam, mahkemenin kararını okuyacak.

16 Eylül 2021’de Ermenistan, Tüm Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin ihlal edildiği iddiasıyla Azerbaycan’a karşı dava açmıştı.

21 Nisan 2023’te Azerbaycan, mahkemenin yargı yetkisine yönelik ön itirazlarını sundu ve Mahkeme Kuralları’nın 79. Maddesi, 3. Bölümü uyarınca, bu itirazlar hakkında karar verilene kadar dava süreci askıya alındı.

25 Nisan 2023 tarihli karara göre, Ermenistan, Azerbaycan’ın ön itirazlarına ilişkin yazılı gözlemlerini ve tutumunu mahkeme başkanının belirlediği süre içinde sundu.

Ermenistan – Azerbaycan davasındaki kararın açıklanmasının hemen ardından, mahkeme Azerbaycan – Ermenistan davasında, Ermenistan’ın sunduğu ön itirazlara ilişkin kararını da kamuoyuna duyuracak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/05/Ermenistan-Azerbaycan-davası/289487