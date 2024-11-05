Ermeni ünlü hayırseverden Lübnanlı Ermenilere gerekli derhal yardım

2 Kasım’da “Müreffeh Ermenistan Partisi” lideri Gagik Tsarukyan Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Kilikya Büyük Evi Katolikosu I. Aram ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Tsarukyan, bölgede aralıksız devam eden askeri operasyonlar dolayısıyla Lübnanlı Ermenileri tehdit eden varoluşsal tehlike ve insani felaketten derin endişelerini dile getirdi.

I. Aram’a ve Lübnan’daki Ermeni toplumuna desteğini ifade eden Tsarukyan, derhal Lübnanlı Ermenilere destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Tsarukyan, Lübnanlı Ermenilere acil yardım sağlamak için 100 bin dolar aktardı. Aynı zamanda Tsarukyan ve I. Aram, sürekli iletişim halinde kalma ve durumun gelişimine göre somut destek programlarını görüşme konusunda anlaştılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/05/Ermenistan-Lübnan-Gagik-Tsarukyan-I-Aram/289520