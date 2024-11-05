Dünya Boks Şampiyonu Azat Srapyan’a Uluslararası Spor Ustası ünvanı verildi

Dünya bilek güreşi şampiyonu Azat Srapyan, uluslararası arenada elde ettiği önemli başarılar sayesinde, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı tarafından Uluslararası Spor Ustası unvanı ile ödüllendirildi. Azat Srapyan, Martuni şehrine bağlı Verin Getashen köyünde doğdu ve 70 kilogram ağırlık kategorisinde Ermenistan’ın bilek güreşi şampiyonu unvanını on kez kazanarak özgü bir kariyere imza etti.

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2024 yılının 15-25 Ağustos tarihleri arasında, Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen dünya bilek güreşi şampiyonasında yarışan Srapyan, bu büyük turnuvada 62 ülkeden gelen sporcularla mücadele etti. Turnuvanın sonunda, 25 Ağustos’ta sağ eliyle birincilik kazanarak dünya şampiyonluğu unvanını elde etti, sol eliyle ise bronz madalya alarak kürsüde yerini aldı.

Azat Srapyan, yalnızca dünya şampiyonu değil, aynı zamanda üç kez Pan-Ermeni Oyunları şampiyonu, Baltık Kupası kazananı, 2018 St. Petersburg turnuvası galibi ve 2023-2024 yıllarında Avrupa ikincisi olarak da dikkat çekiyor. Bu başarıları sayesinde, uluslararası sınıf spor ustası unvanını tamamen hak etti; bu unvan, hem topluluğu hem de Ermenistan’ın spor dünyası için bir onur kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Martuni belediye adına yapılan açıklamada, Azat Srapyan’ın gelecekte katılacağı uluslararası turnuvalarda ülkesinin onurunu yükseklerde tutmaya devam edeceğine olan güven dile getirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/05/Dünya-Boks-Şampiyonu-Ermeni-Uluslararası-Spor-Ustası/289402