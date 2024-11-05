Dışişleri: AB heyeti, vize serbestisi için Ermenistan’da

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan 2025 devlet bütçesi yasa tasarısının ön görüşmeleri sırasında Ulusal Meclis daimi komitelerinin ortak oturumunda, Avrupa Birliği heyetinin, Ermeni tarafıyla vize serbestisi müzakerelerinin planını geliştirmek üzere Yerevan’a geldiğini duyurdu.

Hovhannisyan, “Bu yıl, AB-Ermenistan ortaklık gündeminin ilerletilmesi açısından benzeri görülmemiş bir yıldı” dedi.

Bazı alanlarda birçok başarıdan bahsetti. Örneğin: Ermenistan-Europol, Ermenistan-Eurojust sözleşmeleri. Ermenistan vatandaşlarına yönelik AB vizelerinin serbestisine ilişkin diyalog başladı.

Bakan Yardımcısı, “5-6 Kasım’da Avrupa Birliği heyeti ilgili müzakere planını geliştirmek üzere Yerevan’da.” dile getirdi.

Ermenistan-AB ortaklığının yeni gündeminin taslağı da tamamlanma aşamasında olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı, “Bütün bu adımların elbette 2025 için planlanan çalışmalara da etkisi olacak” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/05/Dışişleri-AB-heyeti-vize-serbestisi-Ermenistan/289384