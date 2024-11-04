Yerevan’da bir tenis akademisi inşa edilecek

Yerevan’da bir tenis akademisi kurulacak. Kanaker-Zeytun bölgesinde inşa edilmesi planlanıyor.
Akademide 6 açık ve 4 kapalı kort bulunacak. Tasarım çalışmaları başlamış durumda. Spor tesisi, 350 koltuk kapasitesine sahip olacak ve büyük uluslararası turnuvaların düzenlenmesine imkân tanıyacak.
Yerevan Belediye Başkanı Tigran Avinyan, bu girişimi önemli olarak nitelendirerek, gelecek yıl pratik aşamaya geçeceklerini belirtti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/04/Ermenistan-tenis-akademisi/289291
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