Ermeni haltercilerden Avrupa Şampiyonası’nda 13 altın, 5 gümüş, 4 bronz

Ermenistan’ın genç haltercileri, Polonya’nın Rasin kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı Şampiyonası’nda eşi benzeri görülmemiş bir sonuç göstererek toplam 13 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

20 Yaş Altı Şampiyonasında Ermenistan Kadın Halter Takımından Alexandra Grigoryan (55 kg), Anna Amroyan (76 kg), Emma Poghosyan (81 kg), Julieta Avanesyan (+87 kg) altın madalyalar kazandı. Erkeklerde Zhora Grigoryan (55 kg), Narek Mkrtchyan (81 kg) ve Alexander Lazaryan (102 kg) Avrupa şampiyonu oldu.

Rafik Minasyan (61 kg) ve Ashot Movsisyan (+109 kg) gümüş madalya kazanırken, Martin Poghosyan (73 kg) ve Valerik Movsisyan (89 kg) bronz madalyaya sahip oldu.

23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında Liana Gyurjian (87 kg), Garnik Çolakyan (61 kg), Gor Sahakyan (73 kg), Suren Grigoryan (89 kg), Garik Karapetyan (109 kg) ve Petros Petrosyan (+109 kg) altın madalya kazandı.

Milena Khachatryan (81 kg), Margarita Arakelyan (87 kg) ve Mary Tumasyan (+87 kg) gümüş madalya kazanırken, Karen Margaryan (81 kg) ve Mnatsakan Abrahamyan (89 kg) da bronz madalyaya sahip oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/04/Avrupa-Şampiyonası-Ermeni-halterci-altın-gümüş-bronz/289323