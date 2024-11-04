Ermeni halterci Avrupa Şampiyonu oldu

Ermenistan Erkek Halter Takımı üyesi Petros Petrosyan, Avrupa Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Polonya’da düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda ağır sıklette erkekler mücadeleye son olarak katıldı.

Ermenistan’ın bu sıklette iki temsilcisi vardı: Yasha Minasyan ve Petros Petrosyan.

Yasha Minasyan ise 354 kilo sonucuyla 7. sırada yer aldı. Petros Petrosyan, koparmada 166 kilo kaldırarak üçüncü, silkmede ise 218 kiloyla birinci oldu. Petros Petrosyan, toplam 384 kiloluk derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/04/Ermeni-halterci-Petros-Petrosyan-Avrupa-Şampiyonu/289279