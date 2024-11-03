ABD seçimleri: Trump Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram ile telefonda görüştü

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım’daki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan Adayı Donald Trump, Kilikya Katolikosu I. Aram ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Donald Trump, Katolikos Aram’ı bilge liderliği için takdir etti ve Karabağ sorununa ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına tam desteğini dile getirdi.

Katolikos I. Aram da, Trump’a Ermeni halkına verdiği destek için teşekkür etti ve bu kritik zamanda ABD’nin küresel liderliğinin hayati önemini vurguladı.

Katolikos yeni bir ABD Yönetimi’nin Karabağ sorunuyla ciddi bir şekilde ilgileneceği yönündeki güçlü beklentisini iletti, özellikle Karabağ Ermenilerinin geri dönüş hakkının sağlanması üzerinde durdu.

Katolikos, Amerika Birleşik Devletleri Doğu Ermeni Piskoposluğu’na yaptığı son ziyareti sırasında Donald Trump’ın kampanya ekibinden iki üst düzey yetkiliyle bir araya gelmişti.

Donald Trump, geçtiğimiz hafta, rakibi mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris’i, Azerbaycan’ın bölgeye yaptığı son saldırının ardından Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun yerinden edilmesiyle ilgili olarak eylemsiz kalmakla suçlamıştı.

Eski ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü sosyal medya platformu Truth Social’da “Kamala Harris, 120.000 Ermeni Hristiyan’ın Artsakh’ta (Karabağ) korkunç bir şekilde zulüm görmesi ve zorla yerinden edilmesi sırasında HİÇBİR ŞEY yapmadı” diye yazdı.

Trump, ‘Ben başkan olduğumda zulüm gören Hıristiyanları koruyacağım, şiddeti ve etnik temizliği durdurmak için çalışacağım ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında BARIŞI yeniden sağlayacağız’ dedi.

Bununla beraber Azerbaycan, Eylül 2020’de yani Trump’n başkanlığının son aylarında İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nı başlattı ve bu da Ermenistan’ın yenilgisi ve Dağlık Karabağ’ın üç yıl sonra teslim olmasıyla sonuçlandı.

Trump’ın paylaşımından sonra kimi Ermeni kurumları bu durumu hatırlattı.

Ayrıca Harris’in aksine Trump’ın Dağlık Karabağ Ermenilerinin geri dönüş hakkı hakkında hiçbir şey söylemediğine dikkat çekildi.

Amerika Ermeni Ulusal Topluluğu’nun (ANCA) yönetici direktörü Aram Hamparian, Trump’ın Dağlık Karabağ Ermenilerinin durumuyla ilgili açıklamalarının ‘Ermeni oylarının önemli olduğuna dair bir gösterge’ olduğunu belirtti.

(Ermenistan Kamu Radyosu, OC Media)

Agos