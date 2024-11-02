‘Türkler’e baskı bitecek mi? Ruhban Okulu bilmecesi

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Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için Patrikhane ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki görüşmeler Yunan basınına yansıdı. Patrikhane’nin “fazla iyimser” olduğu ifade edilirken; vakıf üniversitesi olması planlanan Ruhban Okulu’nun yalnızca “Hıristiyan” ve “erkek” öğrenci kabul edeceği, felsefe, sanat gibi bölümlerde ise karma eğitim olacağı belirtiliyor. Öte yandan Yunanistan’daki Türk azınlığa yönelik baskılar ise bitmek bilmiyor.

Ertan Altan

Fener Rum Patrikhanesi’ne din görevlisi yetiştiren Heybeliada Ruhban Okulu’nun 53 yıl aradan sonra yeniden açılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Patrikhane arasındaki temaslar hız kazandı. Okulun hangi statüde açılacağı konusunda yapılan görüşmelerle ilgili detaylar Yunan basınına yansıdı. Yunanca yayın yapan “Ethnos/Open” adlı haber kanalına özel açıklamalarda bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Okulun yeniden açılması an meselesi” derken Ethnos’taki yorumda Patrik’in fazla iyimser olduğu ifade edildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

“PATRİK İYİMSER”

Ethnos’tan Maria Zaharaki’ye açıklamalarda bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos net ifadelerle “Açılacak! Şu anda belirli noktalarda diyalog var” derken, “Türk hükümeti bu konuda kararlı” ifadelerini de kullandı. Öte yandan Ethnos’taki değerlendirmede Patrik’le yapılan görüşmeden elde edilen şu bilgilere yer verildi: “Patrik, hem Yunanistan’da hem de birkaç gün önce İstanbul’da yaptığı açıklamalarda iyimser bir tablo çizdi. İyimserliği öncelikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in’ Heybeliada’ya geçen yaz yaptığı ziyaretten ve Patrikhane temsilcilerinin Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden kaynaklanıyor.”

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Bakan Tekin ile Heybeliada’ya yapılan ziyaretin ardından başlayan görüşme trafiğiyle ilgili bilgi veren Patrik Bartholomeos, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin okulun restorasyonu konusunda attığı adımları anlattı. Patrik, Ankara’da son derece nezaketle karşılandıklarını, bu sebeple 53 yıllık hayallerinin çok yakında gerçeğe dönüşeceğine inandığını söyledi. Ethnos’ta yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi. Okul yetkilileri ile Patrikhane personelinin çalışmaların hızlı ilerlemesi için daha sık bir araya geldikleri vurgulandı.

YUNAN BASINI ŞÜPHELİ

Ancak Patrikhane cephesindeki iyimserlik; Yunan kamuoyu tarafından paylaşılmıyor. Ethnos’ta yer verilen yorumda prosedürlerin “son derece” yavaş ilerlediği, bu durumun Türk tarafının okulun açılmasıyla ilgili niyeti konusunda “şüphelere” neden olduğu vurgulanıyor. Değerlendirmede, “Evet diyalog başladı ama bir yere varıp varmayacağını kesin olarak söylemek için henüz çok erken” ifadelerine yer veriliyor.

Heybeliada Okulu’nda “İlahiyat”, “Felsefe” ve “Güzel Sanatlar” bölümleri olacak.

SADECE DİN OKULU

Ethnos’taki haberde devam eden görüşmelerde okulun statüsü ile ilgili Patrikhane’nin teklifi şöyle yer yer alıyor: “Fener Rum Patrikhanesi ile sürekli işbirliği içinde olan okul yetkilileri bir teklif sundular. Teklifte, Heybeliada Ruhban Okulu 2 veya 3 fakülte/bölüm dahil edilerek vakıf/özel üniversite olarak yeniden açılacak. Bu bölümlerden biri ‘İlahiyat Okulu’ olacak diğeri ise ‘Felsefe’, ‘Güzel Sanatlar’ bölümlerini içerecek. İlahiyat Okulu, bir manastır olması nedeniyle yalnızca erkekleri kabul edebilecek. İkinci okulda ise kadınların da dahil olduğu karma eğitim olacak. Bu süreçte bir sonraki adım ise üniversitenin işleyişi için Yükseköğretim Kurulu’na resmi başvuruda bulunulması.”

Haberde, okul ve Patrikhane temsilcilerinin, YÖK süreciyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den randevu talep ettikleri, önünüzdeki hafta yetkililerle görüşme yapabilecekleri belirtildi.

TÜRKLERE MÜFTÜ ENGELİ

Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Yunanistan‘da Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükleriyle ilgili sorunlar ise devam ediyor. Müftülerin seçimle belirlenmesine izin vermeyen Yunan hükümeti, Türkler için merkezi atamayla müftü belirliyor. Geçen 11 Ekim’de İskeçe’deki Çınar Camii’nde hükümetin atadığı müftüyü protesto eden Türkler hakkında İskeçe Emniyeti tarafından soruşturma açıldı.

https://haberglobal.com.tr/gundem/turklere-baski-bitecek-mi-ruhban-okulu-bilmecesi-391694