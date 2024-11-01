“Ermeni halterci, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.”

Polonya’da düzenlenen Avrupa 20 ve 23 Yaş Altı Şampiyonası’nda 81 kilo gençler yarıştı. Bu kategoride Ermeni takımından Emma Poghosyan ve Alina Sukiasyan temsil edildi.

Koparmada Emma Poghosyan üç başarılı denemede 95, 98, 100 kg kaldırarak küçük altın madalya kazandı. Silkmede Poghosyan 118 kilo kaldırarak bu hareketin de altın madalyasının sahibi oldu. Poghosyan, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda çift dalde toplam 218 kiloyla altın madalya kazandı.

Alina Sukiasyan ise koparmada 93 kilo, silkmede 109 kg kaldırarak 6’ncı oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/01/Ermeni-halterci-Avrupa-20-Yaş-Altı/289178