Avrupa Şampiyonası’nda Ermenistan Gençler Halter Takımı üyeleri altın ve bronz madalya kazandılar

Polonya’da düzenlenen U-20 ve U-23 Avrupa Şampiyonası’nda 89 kg ağırlık kategorisinde iki Ermeni sporcu, Mnatsakan Abrahamyan ve Suren Grigoryan, mücadele etti.

Mnatsakan Abrahamyan, koparmada 152 kg, silkmede ise 191 kg kaldırdı ve toplamda 343 kg ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Suren Grigoryan ise koparmada 157 kg kaldırarak bu dalda küçük altın madalya kazandı. Suren Grigoryan, toplamda 350 kg kaldırarak U-23 kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/01/Avrupa-Şampiyonası-Ermenistan-Gençler-Halter-Takımı/289193