Patrik Maşalyan, Ermenistan’da

31 Ekim’de Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Başpiskopos Maşalyan, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’na geldi.

Bu vesileyle, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nın din adamları, Türkiye Ermenileri Patriğini bir geçit töreniyle “Mucize” töreninin yapıldığı Ana Katedral’e götürdüler.

Daha sonra Türkiye Ermenileri Patriği, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’na hayır dualarını ve iyi dileklerini sunarak, Aziz Eçmiadzin Ana Makamı’na geri dönmenin manevi bir teselli ve lütuf olduğunu vurguladı.

Patrik Maşalyan, Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin ilr baş başa görüştü.

Önümüzdeki günlerde Ana Makam’da toplanacak Yüksek Ruhani Şura toplantısına Patrik Sahak Hazretleri de katılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/31/Patrik-Maşalyan-Ermenistan-da/289143