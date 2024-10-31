Konuralp Antik Tiyatro kazılarında kilise kalıntısı bulundu

Düzce’de bulunan Konuralp Antik Tiyatrosu’nda sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında pişmiş topraktan yapılmış borulardan oluşan altyapı sistemi ile kilise kalıntısı ortaya çıkarıldı.

DUVAR – Düzce’deki Konuralp Antik Kenti’nin bugünlere kadar ulaşan en önemli tarihi yapısı olan antik tiyatroda sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi.

Tiyatronun sahne binasının güney tarafında genişletilerek, tiyatronun giriş güzergahları ve etrafında sürdürülen kazılarda, pişirilmiş topraktan yapılmış borulardan oluşan altyapı sistemleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazı alanında ayrıca Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir kilise kalıntısı da bulundu.

DHA’nın aktardığına göre Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, “ Halk arasında ‘Kilise suyu’ olarak bilinen temiz suyun, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyuyla bağlantılı olduğu ve tiyatronun yakınında yer alan çeşmeye aktarıldığı tespit edildi. Temiz suyun, geçmişte olduğu gibi tekrar mevcut çeşmeye bağlanması planlanıyor” dedi.

(DEMİRÖREN HABER AJANSI)

https://www.gazeteduvar.com.tr/konuralp-antik-tiyatro-kazilarinda-kilise-kalintisi-bulundu-haber-1731782