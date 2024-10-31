Fener Rum Lisesi 570 yaşında

Özel Fener Rum Lisesi 570’inci kuruluş yıldönümünü bir etkinlikle kutladı.

Lisenin tarihi binasında 24 Ekim Perşembe günü düzenlenen etkinliğe Ekümenik Patrik Bartholomeos, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, diplomatik misyon temsilcileri, Eski Cemaat Vakıfları temsilcisi Laki Vingas, Rum toplumundan vakıf yöneticileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Lisenin müdürü Dimitris Zotos misafirleri karşıladı. Etkinlikte okulun tarihi hakkında bilgiler verildi, eski ve yeni öğrencilerden oluşan korolar şarkılar seslendirdi. Rum toplumunun nüfusunun azalması sonucu okul 32 öğrencisiyle eğitim geleneğine devam ediyor.

FOTOĞRAFLAR: Berge Arabian

Özel Fener Rum Lisesi ve İlköğretim Okulu, Fener semtindeki bugünkü binası, Rum cemaatinin önde gelenlerinden toplanan bağışlarla mimar Kostandin Dimadis tarafından 1881’de inşa edilmişti. Öncesinde yine Fener semtinde, farklı isimlerle eğitime devam eden okul 1804 yılında Kuruçeşme’ye taşınmış, 1850 yılında ise tekrar Fener semtine geri dönmüştü.

1903’te okulun bünyesine, ilkokul öğretmeni yetiştirmeye yönelik, Klasik Filoloji ve Pedagoji Eğitimi veren bölüm eklendi.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Fener Rum Erkek Lisesi adını alan okul, 1989 yılında hemen bitişiğindeki Yuvakimion Kız Lisesi’nden öğrencileri kabulünden günümüze kadar karma eğitim ile faaliyetine “Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi” olarak devam etmekte.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31242/fener-rum-lisesi-570-yasinda