Ermenistan Halter Takımından Anna Amroyan Avrupa şampiyonu oldu

Ermenistan Kadın Halter Takımı üyesi Anna Amroyan, Avrupa Gençler Şampiyonası’nda altın madalyaya sahip oldu.

Polonya’da 20 ve 23 yaş altı grupları halter şampiyonasında Ermenistan temsilcisi Anna Amroyan toplam 228 kilo derecisiyle Avrupa şampiyonu oldu. 76 kiloda podyuma çıkan Amroyan, koparmada 100, silkmede 128 kilo kaldırdı.

Avrupa Gençler Şampiyonası’nda kadınlar takımından Alexandra Grigoryan da altın madalya kazanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/31/Ermenistan-Halter-Takımı-Anna-Amroyan-Avrupa-şampiyonu/289082