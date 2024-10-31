Aram Ateşyan “Silvan Surlarının etrafı temizlenmeli”

Adnan Ateş

Silvan’ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmasına rağmen, şehirde hala çözülmesi gereken birçok sorun bulunuyor. Türkiye Ermenı Başepiskopos’u Silvanlı Aram Ateşyan’ın hemşehrileriyle bir araya geldiği toplantıda, bu sorunlar masaya yatırıldı ve çözüm önerileri geliştirildi. Özellikle şehrin tarihi dokusunun korunması, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve metruk binaların dönüştürülmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Türkiye Ermeni Başepiskopos’u Silvanlı Aram Ateşyan’ın, doğduğu şehir Silvan’da hemşehrileriyle bir araya gelerek şehrin geleceği için dua etmesi ve güzel dileklerde bulunması, şehrin ortak geçmişine ve geleceğine dair umutları yeşertti. Hasuni tesislerinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, farklı inanç ve kökenlere sahip insanların bir araya gelerek ortak sorunlara çözüm aramanın güzel bir örneği oldu.

Ateşyan’ın, Silvan’ın tarihi zenginliklerinin korunması ve Surlar’ın etrafının temizlenmesi gerektiğine vurgu yapması, bölgenin sahip olduğu kültürel mirasın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Silvan’ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Başepiskopos, hemşehrileriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşaması, bölgenin insanlarının birlik ve beraberlik içinde olmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Muhyettin Kan’ın “Su Dolum Tesisi” projesi örneğiyle geçmişte yaşanan eksiklikleri hatırlatması, geleceğe yönelik daha dikkatli olunması gerektiği konusunda önemli bir uyarı oldu. Farklı görüşlere sahip olmanın, Silvan için bir şeyler yapmanın önünde bir engel olmadığını belirten Namet Yavuz ise, belediyenin bu konuda öncülük etmesi gerektiğini ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Buluşmada Namet Yavuz, Nurettin Yaşar, Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, İbrahim İçgil, Aslan Spor Kulüp Başkanı ve Hasuni Sosyal Tesisleri İşletmecisi Aslan Bakır, Şeref Özkan, Mehmet Sezik, Almanya’da yaşayan iş insanı Nafiz Güven ve Gazeteci-Yazar Adnan Ateş hazır bulundular.

Silvan Belediyesi Eş Başkanı Sevim Biçici, metruk evlerin yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şehrin geleceği için atılan önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Yıkılmaya yüz tutmuş binaların hem görüntü kirliliği oluşturduğunu hem de güvenlik açısından risk taşıdığını göz önünde bulundurarak yapılan bu çalışmaların, şehrin modernleşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu buluşma, Silvan’ın sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygusuyla da öne çıktığını gösterdi. Farklı inanç ve kökenlere sahip insanların ortak bir amaç için bir araya gelmesi, bölgenin geleceği için umut verici bir tablo çizdi.

Silvan’ın geleceği için atılacak adımların, tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar el ele vererek, Silvan’ı daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirebilirler. Bu sayede, hem bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri korunacak hem de ekonomik kalkınma sağlanacaktır.

Silvan’ın geleceği için atılacak adımların, tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar el ele vererek, Silvan’ı daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirebilirler. Bu sayede, hem bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri korunacak hem de ekonomik kalkınma sağlanacaktır.

Silvan’ın kalbinden yükselen bu ses, tüm Türkiye’ye bir mesaj veriyor: Birlik ve beraberlik içinde çalışıldığında, her türlü zorluğun üstesinden gelmek mümkün. Silvan’ın geleceği için atılan bu adımlar, diğer bölgeler için de örnek teşkil edebilir.

https://www.haberler.com/yazarlar/adnan-ates-2-70/aram-atesyan-silvan-surlarinin-etrafi-temizlenmeli-3522/