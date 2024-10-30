Türkmenistan’da Ermeni kültürü tanıtılıyor

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta “Ermenistan Kültür Günleri” programı düzenleniyor. Ermenistan kültür heyetine Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Daniel Danielyan başkanlık ediyor.

Bakanlık, kültür günlerinin 28 Ekim’de başlayacağının “Altunyan” devlet topluluğunun konseri ve Sergey Parajanov’a ithaf edilen fotoğraf sergisiyle başladığını bildirdi. Kültür günlerinin açılışı Türkmenistan Devlet Kültür Merkezi’nin “Muğamlar” konser salonunda gerçekleşti. Fotoğraf sergisi de adı geçen merkezin fuayesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür Günleri’nin açılış konserinde Bakan Yardımcısı Daniel Danielyan ve Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Nursakhet Shirimov bir konuşma yaptı.

Ermeni-Türkmen ilişkilerinin geliştiğine değinen Danielyan, Türkmenistan Kültür Bakanlığı’na sıcak karşılaması ve Türkmenistan’da Ermeni Kültür Günleri’ne ev sahipliği yapması nedeniyle teşekkür etti. Ona göre bu unutulmaz olay, kültürel etkileşimi yeniden değerlendirme, milletler arasında güçlü bağlar kurma ve milli kültürü en geniş çevrelere tanıtma çabası olarak da görülebilir.

Kültür günleri kapsamında Aşkabad ve Vatan sinemalarında Ermeni sinema günleri düzenlenecek. Daniel Danielyan, Türkmenistan ziyareti sırasında Türkmenistan Kültür Bakanı Atageld Shamuradov ile de görüşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/30/Türkmenistan-Ermeni-kültürü/288950