Katolikos Garegin II, Bakü’de düzenlenecek dini liderler toplantısına davet almadı

Kasım ayında Bakü’de düzenlenecek dini liderler toplantısına, Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin davet edilmedi.

Daha önce Azerbaycan medya organları, Kafkasya Müslümanları Dairesi basın servisine dayanarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle 5-6 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (COP29) taraflar konferansı çerçevesinde, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Dini Kurumlarla İş Devlet Komitesi, Kafkasya Müslümanları Dairesi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından Bakü’de küresel dini liderler zirvesinin düzenleneceğini duyurmuştu.

Kafkasya Müslümanları Dairesi Başkanı Allahşükür Paşazade, Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin’in Bakü’ye davet edilmesi konusunun tartışılacağını açıklamıştı. Dini liderler zirvesinin ilk ikisi, Bakü’de Nisan 2010 ve Kasım 2019’da gerçekleştirilmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan da, Ermenistan’ın Bakü’de düzenlenecek olan COP29’un 29. oturumuna Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan düzeyinde katılmak üzere davet aldığını bildirmişti. Hovhannisyan, COP29’a katılım konusunun şu anda hükümette değerlendirildiğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/30/Katolikos-Ermeni-Bakü-dini-liderler-toplantı/289019