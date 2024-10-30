Ermenistan hükümeti, etnik azınlıklara yönelik mali desteği artıracak

Ermenistan hükümeti, ulusal azınlıklar için öngörülen fon miktarını %25 artıracak. Başbakanlık Ofisi Başkanı Arayik Harutyunyan, 2025 yılı devlet bütçesi komite oturumunda milletvekillerine yaptığı açıklamada, bu desteğin gelecek yıl 25 milyon dramı bulacağını belirtti.

Harutyunyanı’ın sözlerine göre Hükümet, bu alana daha fazla önem vermektedir ve bu durum bütçeye de yansımaktadır. Bu yıl için 20 milyon dram öngörülmüştü, ancak bu miktarı 25 milyona çıkardık, yani yaklaşık %25’lik bir artış sağlandı.

Konsey, program finansmanı talepleri ve ilgili kararname doğrultusunda 11 ulusal azınlığa ait 15 STK’ya destek sağlayacak. Artış, pazar okulları, yaz kampları, aylık dergi yayımlanması, web sitelerinin açılması ve öğrencilerin tarihi-kültürel alanlara ziyaretleri gibi faaliyetlerin düzenlenmesiyle bağlantılı olarak yapılacak. Harutyunyan, Etnik Azınlıklar Konseyi’nin azınlıkların olası sorunlarını belirleme ve çözmede büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/30/Ermenistan-hükümeti-ulusal-azınlıklar/289022