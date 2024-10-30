Ermeni halterci Gor Sahakyan, Avrupa Şampiyonu oldu

Ermenistan Genç Halter Takımı üyesi, 73 kiloda Avrupa büyükler şampiyonu Gor Sahakyan, Polonya’da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda toplamda 320 kiloluk (140+180 kg) derecesiyle altın madalya kazandı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı bu başarıyı duyurdu. Sahakyan koparma kategorisinde bir başarılı kaldırış gerçekleştirerek, 140 kg’lık ağırlığı baş üstünde tuttu ve bu dalda küçük bronz madalya kazandı. Silkmede ise iki başarılı kaldırış yapan Ermeni halterci önce 175 kg, ardından 180 kg kaldırarak küçük altın madalyanın sahibi oldu.

Daha önce 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 55 kiloda Aleksandra Grigoryan ve Zhora Grigoryan şampiyonluk unvanını kazanmıştı. Gençler 61 kg kategorisinde Ermenistan’ın diğer temsilcisi Rafik Minasyan, toplamda 264 kg kaldırarak (119 + 145 kg) gümüş madalya almıştı. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 61 kg sıkletinde yarışan Garnik Cholakyan ise toplamda 275 kg (125+150 kg) kaldırarak birinci oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/30/Ermeni-halterci-Avrupa-Şampiyonası/289011