Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Diyarbakır Ziyareti

Başepiskopos Aram Ateşyan, Diyarbakır’da huzur temasıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu ve barış mesajları verdi.

Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Diyarbakır Ziyareti

Aram Ateşyan, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri sırasında barış ve huzur temalarına vurgu yaptı.

Belediye ve Kaymakamlık Ziyareti

Ateşyan, memleketi Silvan’da belediyeyi ziyaret ettikten sonra Kaymakam Hasan Uğuz ile bir araya geldi. Bu görüşmelerin ardından tarihi Malabadi Köprüsü ve Hasuni Mağaraları gibi önemli yerleri gezerek, bölgenin kültürel değerlerine dikkat çekti.

Huzur Teması Üzerine Düşünceler

Ateşyan, yaptığı açıklamada, “Ruhen ve bedenen kendimi hep burada hissediyorum. Diyarbakır’a geldiğimde Silvan’ı da görmeye gelirim çünkü bu toprak beni çekiyor.” dedi. Ayrıca, bölgede huzurun sağlandığını ifade ederek, devletine duyduğu minneti dile getirdi.

Dünya Barışına Dair Umutlar

Ateşyan, dünya genelindeki gerginliklere de dikkat çekerek, “Dünyaya baktığımızda sanki dünya üçüncü dünya savaşına gidiyor gibi bir hal almış. Burada, Türkiye’de huzur içerisinde yaşıyoruz. Her pazar günü tüm kiliselerde dünya barışı için dua ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanına Teşekkür

Ateşyan, Cumhurbaşkanı’nın uluslararası barış çabalarını destekleyerek, “Cumhurbaşkanı’mıza minnettarız. Tanrı onlarla birlikte olsun,” dedi. Son olarak, “İnşallah dünya bir gün huzura kavuşur. Umarım insanlar bir gün birlikte yaşamayı öğrenir,” ifadelerini kullandı.

Başepiskopos Aram Ateşyan, (solda 2)Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ateşyan, ziyaret kapsamında Silvan kaymakamlığına geldi.

Başepiskopos Aram Ateşyan, (solda 2)Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ateşyan, ziyaret kapsamında Silvan kaymakamlığına geldi.

https://www.aksamhaberi.com/son-dakika-haberler/basepiskopos-aram-atesyanin-diyarbakir-ziyareti-14854216h