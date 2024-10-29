Yerevan’da ilk kez uluslararası fotoğraf festivali düzenlenecek

Yerevan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Yerevan’da ilk kez uluslararası Yerevan fotoğraf festivali gerçekleştirilecek.

Bu etkinlik, 28 Ekim – 28 Kasım tarihleri arasında Yerevan Belediyesi’nin girişimiyle düzenleniyor.

Festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış fotoğrafçılar Ermenistan’a gelecek. Festival, daha önce burada sergilenmemiş Yerevan’a dair fotoğrafları sunacak. Sergiler, tartışmalar, seminerler, sanatçılarla sohbetler ve yapay zeka kullanılarak yapılan gösterimler gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış töreni, 1 Kasım saat 19:00’da Ermenistan Ulusal Galerisi’nde yapılacak.

Açılış törenine dünyaca ünlü Magnum Photos ajansının fotoğrafçıları Georgi Pinkhasov ve Andrea Holzherr’in yanı sıra fotoğrafçı Patrick Bienert de katılarak çalışmalarını sunacaklar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/29/Yerevan-uluslararası-fotoğraf-festivali/288896