Gelecek yıl Vanadzor ve Ijevan’da futbol stadyumlarının inşa edilmesi planlanıyor

Gelecek yılın devlet bütçesi kapsamında, Ermenistan’ın Vanadzor ve Ijevan şehirlerinde futbol stadyumlarının inşası öngörülmektedir. Ermenistan Milli Meclisi Daimi Komisyonları ortak toplantısında, 2025 yılı devlet bütçesi taslağının görüşülmesi sırasında bu bilgiyi Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan açıkladı.

Andreasyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:



“Vanadzor ve Ijevan’da UEFA standartlarına uygun futbol stadyumlarının inşası planlanmaktadır. Gürcistan ile birlikte 2029 yılında Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nı düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu da gerekli altyapıya ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor.

Akademi Şehri’nde planlanan ulusal stadyum, Vanadzor ve Ijevan’daki futbol stadyumları bu altyapıyı sağlayacak.” Dedi

Bakan, ayrıca, 2029 yılına kadar Akademi Şehri’nde inşa edilmesi planlanan ulusal stadyumun da hazır olacağını belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/29/Futbol-stadyumu-Ermenistan/288874