Ermenistan, BAE’li Girişimciler İçin Yatırım Çekiciliğine Sahip: Dilican’da bölgesel turizm forumu düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde Dilican’da turizmi geliştirmek ve bölgesel iş birliği için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla iki günlük bir bölgesel turizm forumu düzenlendi. Green Rock girişimiyle başlatılan forum, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı Turizm Komitesi’nin desteğiyle Monte Melkonyan Askeri Spor Okulu’nda gerçekleştirildi.

Forumun amacı, Ermenistan’ı bölgede turizm ve iş alanında önde gelen bir destinasyon olarak konumlandırmak ve bölgesel iş birliğini teşvik etmekti. Forumun ana konusu, MICE turizm alanına (toplantılar, konferanslar, sergiler ve gösterimler) odaklanarak bölgesel iş birliği olanaklarını araştırmak oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/29/Ermenistan-BAE-turizm-forumu/288940