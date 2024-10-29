“Ermeni Savaş Esirlerine Özgürlük”: 1 Kasım’da BM Ofisi önünde protesto düzenlenecek

Ermenistan Hınçakyan Devrimci Federasyonu (HDF) Yüksek Kurulu, bir açıklama yaparak 1 Kasım’da BM ofisi önünde bir protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü’de, BM İklim Değişikliği COP29 Konferansı gerçekleştirilecek.

Petrol zengini bir diktatörlük olarak nitelendirilen ve insan hakları ile özgürlükler alanında en kötü sicillere sahip olan Azerbaycan, yalnızca bir yıl önce 120.000 Artsakh Ermenisini zorla yerinden ederek etnik temizlik yapmıştı.

Azerbaycan, işgal ettiği topraklarda Ermeni izlerini yok etmeye, kültürel soykırım uygulamaya devam ediyor. Bakü cezaevlerinde hala birkaç düzine Ermeni savaş esiri ve sivil, Artsakh’ın askeri ve siyasi liderliği de dahil olmak üzere, esir tutuluyor.

İklim adaleti, insan haklarının korunması ve adalet olmadan sağlanamaz.

Diktatör bir ülkede konferans düzenlemek, Azerbaycan’ın katliamcı geçmişini aklayarak rejimin imajını düzeltmesine fırsat tanıyacaktır.

Konferansa katılacak uluslararası delegasyonlardan talebimiz, Bakü yönetimine baskı uygulayarak hapishanelerde hukuksuzca tutulan tüm Ermeni esirlerin ve Artsakh’ın rehin alınmış askeri ve siyasi liderlerinin serbest bırakılmasını sağlamalarıdır.

Bu talep doğrultusunda, 1 Kasım saat 14:00’te BM ofisi önünde başlayacak bir protesto düzenlenecek ve ardından katılımcılar, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ile Ermenistan’da görev yapan AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerin büyükelçiliklerine doğru yürüyüşe geçeceklerdir,” denildi açıklamada.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/29/Ermeni-Savaş-Esirlerine-Özgürlük/288906

