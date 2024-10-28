Rusya’dan Ermenistan’a gelen turist sayısı azalırken, diğer ülkelerden gelen turist sayısı arttı

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Ermenistan’ı ziyaret eden turist sayısı yüzde 6,9 ​​azaldı.

Ermenistan Maliye Bakanı Vahe Hovhannisyan bunu Ulusal Meclis daimi komitelerinin oturumunda 2025 devlet bütçesi projesinin ön tartışmaları sırasında söyledi.

Bakan şunları kaydetti: “Ocak-eylül döneminde Ermenistan’a gelen turist sayısındaki azalma yüzde 6,9 ​​oldu. Bunda Rusya’dan gelen turist sayısındaki yüzde 21,6’lık azalma etkili oldu. Diğer ülkelerden gelen turist sayısı yüzde 8,4 civarında arttı. Bunda büyük oranda Gürcistan, İran, Çin ve Hindistan’dan gelen turistlerin katkısı var.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/28/Rusya-Ermenistan-turist-sayısı/288821