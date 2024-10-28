Ermenistan, UNESCO’nun kültürel mirasın korunmasındaki öncü rolünü vurguluyor

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, UNESCO’nun kültürel mirası koruma ve kültür yoluyla barışı teşvik etmedeki rolünün önemine dikkat çekti. Kostanyan, Matenadaran’da düzenlenen ve UNESCO ile ortaklaşa gerçekleştirilen konferansta, Matenadaran’ın Ermeni kültürel değerlerini ve dünya tarihine ait belgeleri barındıran bir hazine olduğunu vurguladı. Bu merkezin, kültürel mirasın korunması için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Kostanyan, tarihsel belgelerin korunması ve geleceğe aktarılmasında Matenadaran’ın büyük bir rol oynadığını ifade etti.

Kostanyan, etkinliğin düzenlenme amacının, silahlı çatışmalar sırasında kültürel varlıkların korunmasını hedefleyen 1954 Lahey Sözleşmesi’nin 70. yıl dönümünü anmak olduğunu belirtti. 20. yüzyılın özellikle II. Dünya Savaşı’ndaki kültürel kayıpların ardından, uluslararası hukuki bir koruma çerçevesinin gerekliliğinin ortaya çıktığını hatırlatan Kostanyan, Lahey Sözleşmesi’nin, kültürel mirasın yok edilmesine karşı medeni dünyanın verdiği bir yanıt olduğunu ifade etti.

Kostanyan, modern teknolojilerin kültürel mirasın restorasyonu ve korunmasında sağladığı yeni olanaklara dikkat çekerek, bu teknolojilerin kültürel varlıkların dijitalleştirilmesi ve korunmasında yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti. Bu bağlamda, konferansın, kültürel mirasın korunmasında teknoloji kullanımını teşvik eden bir adım olduğunu belirten Kostanyan, Matenadaran’ın bu tür yenilikçi çalışmalar için sembolik bir mekân olarak seçildiğini ekledi.

Toplantının Ermenistan’ın UNESCO’nun kültürel miras koruma komitesindeki rolünü güçlendirmek için bir başlangıç olduğunu ifade eden Kostanyan, farklı ülkelerden gelen uzmanların katkısıyla, yeni stratejiler ve koruma yöntemlerinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Kostanyan, Ermenistan’ın, kültürel mirasın korunması konusunda liderlik yapmaya devam edeceğini vurgulayarak katılımcılara verimli tartışmalar diledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/28/Ermenistan-UNESCO-kültürel-mirasın-korunması/288847

