Ermenistan Boks Milli Takımından üç temsilci profesyonel ringde zafer elde etti

Ermenistan Boks Milli Takımı adına birkaç sporcu profesyonel ringde ilk kez boy gösterdi. Yerevan’da Uluslararası Boks Federasyonu tarafından düzenlenen “Şampiyonlar Gecesi” etkinliğinde, Artur Bazeyan Moldova temsilcisi Viktor Vakuliya’yı mağlup etti. Bazeyan, maçın başından itibaren oldukça aktifti ve 6. raundun sonunda isabetli vuruşları sırasında hakem maçı durdurup Bazeyan’ı teknik nakavtla galip ilan etti.

Ermenistan Boks Milli Takımı üyelerinden Rafael Hovhannisyan, Gürcü Otari Gogoberashvili’yi yendi. Ağır sıklette yarışan Davit Çaloyan ise 2. raundda, daha önce yenilgi yüzü görmeyen Pakistanlı Teymur Han’ı mağlup ederek IBA PRO Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.

Gecenin esas maçında, yakın zamanda Ermenistan vatandaşlığına geçen Murad Gassiev de Danimarkalı Kim Yungkivist’i nakavt ederek zafer elde etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/28/Ermenistan-Boks-Milli-Takımı/288825