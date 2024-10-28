Ermeni halterci Alexandra Grigoryan, Avrupa Şampiyonu oldu

Ermenistan Kadın Halter Takımı üyesi Alexandra Grigoryan, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

55 kiloda podyuma çıkan Alexandra Grigoryan, Polonya’da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada 85 kilo, silkmede de 115 kilo kaldırarak toplamda 200 kiloyla şampiyon oldu.

Hatırlanacağı üzere Ermeni halterci Grigoryan, Avrupa Büyükler Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/28/Ermeni-halterci-Alexandra-Grigoryan-Avrupa-Şampiyonu/288793